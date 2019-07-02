Маникюр 2019: сногсшибательные идеи дизайна ногтей с рисунками (Фото) Лето это единственное время года, когда актуален именно яркий и броский маникюр. Независимо от того, какой длины ваши ногти, вы можете нарисовать на них потрясающий летний нейл-арт. Звезды, фрукты, яркие полоски и геометрические фигуры готовы поиграть с летним солнцем, блистая на ваших руках.