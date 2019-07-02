Педикюр 2019: яркие желтые ноготки (Фото)

Желтый цвет становится популярнее с каждым сезоном. Желтый педикюр является трендом на летний период. Он отлично подойдет для отпуска или поездки. К тому же, по утверждениям специалистов, желтый цвет дарит позитив и заряжает энергией. И, если вы не знали, палитра этого цвета удивит вас разнообразием. Яркие, холодные и теплые тона предоставят вам возможность широкого выбора.