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Четверг, 04.07.2019
Педикюр 2019: стильный геометрический дизайн ногтей (Фото)
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Педикюр 2019: стильный геометрический дизайн ногтей (Фото)

Прорисовка геометрических фигур на ногтях стала очень модной в последнее время. Геометрический педикюр может быть как минималистическим, так и вполне ярким и молодежным. Он может быть представлен пересечением нескольких линий, небольшой фигуркой на ногте или целым пересечением сложных геометрических фигур. Очень часто геометрический педикюр совмещается с техникой негативного пространства. Из геометрических фигур можно создать на ногте целую картину, которая будет привлекать внимание окружающих, совмещая в себе одновременно простоту линий и загадочность их пересечений.
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Мода, Педикюр, Геометрия, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Геометрический педикюр.
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