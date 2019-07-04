Педикюр 2019: стильный геометрический дизайн ногтей (Фото)

Прорисовка геометрических фигур на ногтях стала очень модной в последнее время. Геометрический педикюр может быть как минималистическим, так и вполне ярким и молодежным. Он может быть представлен пересечением нескольких линий, небольшой фигуркой на ногте или целым пересечением сложных геометрических фигур. Очень часто геометрический педикюр совмещается с техникой негативного пространства. Из геометрических фигур можно создать на ногте целую картину, которая будет привлекать внимание окружающих, совмещая в себе одновременно простоту линий и загадочность их пересечений.