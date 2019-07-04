Прически 2019: стильные варианты укладок для волос средней длины (Фото) Средняя длина стала самой популярной за последние годы по простой причине: она универсальная. Поэтому не принимаются никакие оправдания, если вы постоянно носите одну и ту же прическу. Существует множество вариантов причесок для волос средней длины. Главное - ваше желание и фантазия!