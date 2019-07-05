Прически 2019: стильные стрижки для мужчин (Фото) Подберите для себя идеальную стрижку на волосы средней длины, используя наши примеры. В течение долгого времени на стрижки на волосы средней длины не обращали внимания модные парни. Для них это было временное решение по пути от "ежика" к роскошной шевелюре. Но подъем и популяризация таких причесок, как, например, Помпадур, перевели стрижки из разряда промежуточных вариантов в полноценное, самостоятельное модное явление, достойное обложек журналов о парикмахерском искусстве.