Педикюр 2019: оригинальные идеи черного дизайна с разным декором (Фото) Красивый летний педикюр можно делать как на своих натуральных ногтях, так и на наращенных. Летом, когда на улице тепло, педикюр особо важен. Ведь многие носят открытую обувь и каждая уважающая себя девушка обязательно следит за внешним видом своих ножек, пяток и ногтей. Как красиво смотрятся в босоножках, сандалиях женские ножки с аккуратным педикюром! Еще эффектней выглядит педикюр с оригинальными рисунками и черным лаком на ногтях, украшенных стразами, блестками и яркими акцентами.