Как быть эффектной в новом сезоне: стильные сумки на осень-зиму 2019/2020 (Фото)

Сумки осени-зимы 2019/2020 года, представленные в новых коллекциях, выглядели броско и эффектно. При этом в целом они более практичны, чем сумки предыдущего сезона. Многие дизайнеры поставили функциональность во главу угла.