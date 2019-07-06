Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта с разноцветными ноготками (Фото) Разноцветный маникюр является отличным решением для создания ярких, запоминающихся луков. Он актуален не только в летнее время, но и тогда, когда хочется привнести в образ радостную пикантную нотку. Грамотное сочетание красок поможет нейл-арту выглядеть гармонично.