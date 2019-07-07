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Воскресенье, 07.07.2019
Маникюр 2019: модный градиентный нейл-арт омбре (Фото)
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Маникюр 2019: модный градиентный нейл-арт омбре (Фото)

Если вы думаете, что градиентный маникюр — это всего лишь маникюр с покрытием двух цветов, плавно переходящих один в другой, вы правы лишь отчасти. Вариантов этого нейл-арта так много, что сделать выбор в пользу одного из них зачастую нелегко. Каким же бывает маникюр с градиентом?
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