Маникюр 2019: модный градиентный нейл-арт омбре (Фото)

Если вы думаете, что градиентный маникюр — это всего лишь маникюр с покрытием двух цветов, плавно переходящих один в другой, вы правы лишь отчасти. Вариантов этого нейл-арта так много, что сделать выбор в пользу одного из них зачастую нелегко. Каким же бывает маникюр с градиентом?