Педикюр 2019: нежные изображения цветов на ногтях (Фото) Согласись, что красивый педикюр с цветочными мотивами будет как никогда актуален весной. Да, кто-то скажет, что это банально, а мы ответим: прекрасно! Это могут быть не обязательно только цветы – листики растений смотрятся на ногтях не менее стильно и симпатично. С матовым финишем будет смотреться особенно круто.