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Воскресенье, 07.07.2019
Педикюр 2019: нежные изображения цветов на ногтях (Фото)
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Педикюр 2019: нежные изображения цветов на ногтях (Фото)

Согласись, что красивый педикюр с цветочными мотивами будет как никогда актуален весной. Да, кто-то скажет, что это банально, а мы ответим: прекрасно! Это могут быть не обязательно только цветы – листики растений смотрятся на ногтях не менее стильно и симпатично. С матовым финишем будет смотреться особенно круто.
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