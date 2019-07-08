Летнее свидание: какой макияж впечатлит вашего избранника (Фото) Лето настраивает на романтический лад и так хочется пойти на свидание, правда? Даже если вы с любимым человеком давно вместе, все равно можно оживить отношения, устроив романтическое свидание. Разумеется, понадобится соответствующий макияж. В нашем обзоре вас ждут идеи для девушек с самыми разнообразными вкусами!