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Понедельник, 08.07.2019
Летнее свидание: какой макияж впечатлит вашего избранника (Фото)
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Летнее свидание: какой макияж впечатлит вашего избранника (Фото)

Лето настраивает на романтический лад и так хочется пойти на свидание, правда? Даже если вы с любимым человеком давно вместе, все равно можно оживить отношения, устроив романтическое свидание. Разумеется, понадобится соответствующий макияж. В нашем обзоре вас ждут идеи для девушек с самыми разнообразными вкусами!
miridei.com
Фото: miridei.com
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