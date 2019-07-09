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Вторник, 09.07.2019
Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей в цвете неба (Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей в цвете неба (Фото)

Голубой, как и синий маникюр, прекрасно сочетается со многими оттенками, как темными, так и светлыми. Также он подходит для любого сезона, главное выбрать соответствующий тематический дизайн и декор. Сейчас в дизайне ногтей преобладают стразы, различные металлизированные пигменты и рисунки кистью в романтическом стиле либо стиле минимализм. Для классических видов маникюра идеально подойдет светло-голубой оттенок гель-лака, а френч и лунный дизайн в бело-голубой цветовой гамме можно вполне использовать в качестве повседневного маникюра.
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