|
|
Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей в цвете неба (Фото)
Голубой, как и синий маникюр, прекрасно сочетается со многими оттенками, как темными, так и светлыми. Также он подходит для любого сезона, главное выбрать соответствующий тематический дизайн и декор. Сейчас в дизайне ногтей преобладают стразы, различные металлизированные пигменты и рисунки кистью в романтическом стиле либо стиле минимализм. Для классических видов маникюра идеально подойдет светло-голубой оттенок гель-лака, а френч и лунный дизайн в бело-голубой цветовой гамме можно вполне использовать в качестве повседневного маникюра.
В нужный момент: необязательно быть профи фотографом, что бы получить "крутой" кадр
Волшебные фасады и автомобили на улицах Берлина на снимках Грегора Клара (Фото)
Французская делегация посетила зону ООС
Красочные уличные снимки от фотографа из Миссури (Фото)
Ожидания vs. реальность: покупки в Интернет-магазине не всегда оправдывают надежды
Азия с высоты птичьего полета: воздушные пейзажи, сделанные фотографом из Токио (Фото)
Не получилось: кулинария явно не их конек
Невероятная настенная живопись: муралы, которые вас поразят (Фото)
Прогресс не остановить: мелочи жизни, демонстрирующие насколько сильно изменился мир
Художник из Вашингтона создает произведения искусства, от которых дух захватывает (Фото)
Они не привыкли думать дважды: люди и их глупые поступки
Русалочка уже не та: удручающие иллюстрации о проблемах загрязнения океана
Япония создана не для высоких людей: смешные доказательства
Тайная жизнь питомцев: кто скрывается за милой мордочкой
Мама ама криминал: уморительные животные-бандиты
Летнее свидание: какой макияж впечатлит вашего избранника (Фото)
Нелегкая судьба внутренних органов: уморительные комиксы
Преображаем кухню без особых затрат: крутые идеи (Фото)
Остановись и улыбнись: забавные стоп-кадры
Искусство и обыденность: как красиво украсить подъезд (Фото)
Головоломка дня: попробуйте найти кота на этих снимках
Талант во всем: кошки, которые научились сидеть по-человечьи
Майк Тайсон в Киеве: лучшие моменты встречи с легендой бокса (Фото)
Сказочная Лапландия в фотографиях Сами Такараутие (Фото)
Еще чуть-чуть и они полностью завоюют мир