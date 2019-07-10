Педикюр 2019: стильные идеи, которые можно повторить (Фото) Почему-то многие женщины очень мало времени уделяют педикюру, а ведь ноги, особенно летом, должны бить идеальными. Практически вся летняя сегодня обувь открытая, поэтому женщинам приходится ломать голову на счет педикюра. Так вот, как раз для этого случая мы собрали для вас самые свежие и сочные идеи педикюра.