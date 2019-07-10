Прически 2019: красивые укладки для длинных волос (Фото) Под основу причесок наступающего сезона предлагаются лоскутные и каскадные техники стрижек. Эти модные луки будут гармонично сочетаться с разными текстурами рваных челок. В объемную и модную прическу будет прекрасно вписываться неравномерная длина.