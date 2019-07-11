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Четверг, 11.07.2019
Маникюр 2019: форма ногтей "балерина" для летнего сезона (Фото)
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Маникюр 2019: форма ногтей "балерина" для летнего сезона (Фото)

Изысканное и роскошное название в полной мере подходит утонченным образам нейл-арта на балетных ногтях. В нашем воображении форма ногтей "балерина" легко ассоциируется с пуантами тонких и грациозных балерин. Именно такое романтичное настроение нейл-мастера и стремятся воссоздать в актуальных новинках маникюр для летнего сезона 2019.
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