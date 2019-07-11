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Четверг, 11.07.2019
Педикюр 2019: красивый белый дизайн и варианты декора (Фото)
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Педикюр 2019: красивый белый дизайн и варианты декора (Фото)

Белый педикюр, который манит своим изящным дизайном. Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика, а красивые ногти с пышным узором придадут вам элегантности и женственности. Белый педикюр красивый и манящий. На такие ногти невозможно не обратить внимание, ведь он нереально красивый и в тоже время ненавязчивый. Мастера педикюра за время работы с этой темой придумали различные дизайны, поэтому у вас не будет труда с поиском подходящего варианта.
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Дизайн, Декор, Летний педикюр, мода 2019, Педикюр 2019, Педикюр для лета, Белый педикюр.
11:09 Сегодня Телеграф
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