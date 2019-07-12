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Педикюр 2019: нежный нейл-арт с градиентом (Фото)
Модный педикюр с градиентом поддержит цветовое решение маникюра, который также может быть выполнен в этой технике. Летний педикюр - это безусловно обмре. Оригинально, ярко и очень эффектно.
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