Педикюр 2019: нежный нейл-арт с градиентом (Фото) Модный педикюр с градиентом поддержит цветовое решение маникюра, который также может быть выполнен в этой технике. Летний педикюр - это безусловно обмре. Оригинально, ярко и очень эффектно.