Педикюр 2019: интересные идеи дизайна со стразами (Фото) Стразы способны украсить собой любой рисунок, внести блестящую изюминку в любую технику украшения ногтей. Это один из немногих элементов дизайна ногтей, который можно использовать с чем угодно. Однако не справедливо будет расценивать стразы, только как дополнение, ведь искусный мастер способен создать настоящий шедевр, используя лишь стразы и ничего более. При помощи стразов можно выкладывать красивейшие рисунки на ногтях, всего несколько стразов способны превратить обыденный педикюр в праздничный.