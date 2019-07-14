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Воскресенье, 14.07.2019
Педикюр 2019: интересные идеи дизайна со стразами (Фото)
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Педикюр 2019: интересные идеи дизайна со стразами (Фото)

Стразы способны украсить собой любой рисунок, внести блестящую изюминку в любую технику украшения ногтей. Это один из немногих элементов дизайна ногтей, который можно использовать с чем угодно. Однако не справедливо будет расценивать стразы, только как дополнение, ведь искусный мастер способен создать настоящий шедевр, используя лишь стразы и ничего более. При помощи стразов можно выкладывать красивейшие рисунки на ногтях, всего несколько стразов способны превратить обыденный педикюр в праздничный.
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Мода, Педикюр, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Педикюр со стразами.
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