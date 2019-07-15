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Прически 2019: крутые идеи для обладательниц кудрявых волос (Фото)
Кудрявые волосы – это чудо природы, непокорные, забавные, игривые, и такие привлекательные. Счастливые обладательницы кудрявых волос чаще всего сталкиваются с проблемой выбора прически. Вьющиеся волосы – отличный материал для создания романтичных, кокетливых, классических или авангардных причесок.
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