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Вторник, 16.07.2019
Педикюр 2019: нежный голубой нейл-арт (Фото)
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Педикюр 2019: нежный голубой нейл-арт (Фото)

Для тех, кто предпочитает более консервативные цвета, рекомендуется обратить внимание на педикюр в голубых тонах. Этот оттенок является золотой серединой между броским (вызывающим) и сдержанностью. А также стоит отметить, что он прекрасно сочетается с одеждой из денима.
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