Педикюр 2019: нежный голубой нейл-арт (Фото)

Для тех, кто предпочитает более консервативные цвета, рекомендуется обратить внимание на педикюр в голубых тонах. Этот оттенок является золотой серединой между броским (вызывающим) и сдержанностью. А также стоит отметить, что он прекрасно сочетается с одеждой из денима.