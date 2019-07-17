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Среда, 17.07.2019
Прически 2019: нежные варианты укладок с косичками (Фото)
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Прически 2019: нежные варианты укладок с косичками (Фото)

Прически из кос всегда пользовались популярностью среди модниц. Такой вариант отлично подходит как для повседневного, так и для вечернего образа. На сегодняшний день существует множество видов прически из косичек. Прически с косами удивляют красотой и оригинальностью. Они принесут яркие краски в будние дни и станут украшением любого торжества.
Фото: pixabay.com
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Мода, Прически, Стрижка, Косички, Укладки, прически 2019.
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