Прически 2019: нежные варианты укладок с косичками (Фото)

Прически из кос всегда пользовались популярностью среди модниц. Такой вариант отлично подходит как для повседневного, так и для вечернего образа. На сегодняшний день существует множество видов прически из косичек. Прически с косами удивляют красотой и оригинальностью. Они принесут яркие краски в будние дни и станут украшением любого торжества.