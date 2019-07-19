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Пятница, 19.07.2019
Маникюр 2019: мечтательный лиловый дизайн (Фото)
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Маникюр 2019: мечтательный лиловый дизайн (Фото)

Лиловый маникюр – настоящее воплощение женственности и загадочности. Простой и неброский цвет, немного холодноватый и в меру сдержанный. Он прекрасно смотрится на пальчиках любой формы и длины. Идеально подойдет к романтическому образу. Цветовая гамма варьируется в зависимости от вашей фантазии. Независимо от густоты и плотности тона, он гармонично будет смотреться на любых пальчиках. Маникюр в лиловых тонах несет разное настроение, исходя из подбора оттенка.
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