Прически 2019: мужские стрижки на длинные волосы (Фото) На протяжении всей истории человечества шевелюра у мужчин служила признаком статуса и общественного положения, высокого или низкого.Cовременные стилисты предлагают множество идей для модных мужских причесок с длинными волосами — в зависимости от типа волос и формы лица. Больше всего повезло обладателям густых волос: они могут выбирать практически любую!