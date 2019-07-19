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Пятница, 19.07.2019
Прически 2019: мужские стрижки на длинные волосы (Фото)
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Прически 2019: мужские стрижки на длинные волосы (Фото)

На протяжении всей истории человечества шевелюра у мужчин служила признаком статуса и общественного положения, высокого или низкого.Cовременные стилисты предлагают множество идей для модных мужских причесок с длинными волосами — в зависимости от типа волос и формы лица. Больше всего повезло обладателям густых волос: они могут выбирать практически любую!
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Мода, Длинные волосы, Стрижка, Укладки, Мужские прически, Стрижки 2019.
17:29 Сегодня Телеграф
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