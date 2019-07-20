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Суббота, 20.07.2019
Маникюр 2019: идеальный дизайн для летнего отпуска (Фото)
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Маникюр 2019: идеальный дизайн для летнего отпуска (Фото)

Каждая девушка старается продумать все до мелочей, когда собирается в долгожданный отпуск. В это время хочется выглядеть особенно ярко и красочно. Поэтому рекомендуем вам заранее позаботится о дизайне ваших ноготков. Для отпуска можно позволить себе практически любой дизайн, но самый актуальным будет пляжный маникюр.
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