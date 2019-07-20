|
|
Маникюр 2019: идеальный дизайн для летнего отпуска (Фото)
Каждая девушка старается продумать все до мелочей, когда собирается в долгожданный отпуск. В это время хочется выглядеть особенно ярко и красочно. Поэтому рекомендуем вам заранее позаботится о дизайне ваших ноготков. Для отпуска можно позволить себе практически любой дизайн, но самый актуальным будет пляжный маникюр.
Модники в метро - это отдельная тема, и очень даже смешная
Неудобненько вышло: забавные животные, которые попали в неловкие ситуации
Японские машины повышенной проходимости: топ необычных вседорожников
Ледник Булуус: самый удивительный пляж изо льда (Фото)
"За секунду до…": забавные случайные кадры
Смешное оформление бровей, которое заставит улыбаться каждого
Невероятно красивые пейзажи от Филиппа Гоу (Фото)
Топ смешных котов, которые умеют стоять на своих задних лапках
Прикольные примеры того, что сантехники бывают очень креативными
В самый подходящий момент: забавные снимки, сделанные очень "вовремя"
Краткое пособие для тех, кому нечем заняться на работе
Кому такое могло прийти в голову: уморительные рекламные баннеры
Четыре истории успеха: ушел из офиса и жизнь закрутилась
Прически 2019: мужские стрижки на длинные волосы (Фото)
Крошечная кухня: как вместить все необходимое
Спят усталые игрушки: самые бесшабашно спящие собаки
Вам показалось: снимки, на которые нужно смотреть внимательней
Молодая мама рисует смешные комиксы о своей жизни
Самые причудливые механизмы самообороны в дикой природе
Сумасшедшие задания из школьных учебников
Впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из массивных стволов деревьев (Фото)
Педикюр 2019: стильный геометрический дизайн ногтей (Фото)
Маникюр 2019: мечтательный лиловый дизайн (Фото)
Самое милое, что вы сегодня увидите: умилительные спящие котики
Креативные городские пейзажи талантливого фотографа из Греции (Фото)