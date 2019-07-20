Прически 2019: варианты красивых укладок с заколками (Фото) Немаловажную роль при выполнении укладки играет именно аксессуар. Одними из самых распространенных и универсальных украшений являются заколки. Предлагаем интересные идеи причесок с заколками на все случаи жизни!