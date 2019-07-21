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Воскресенье, 21.07.2019
Маникюр 2019: стильные тенденции витражного дизайна (Фото)
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Маникюр 2019: стильные тенденции витражного дизайна (Фото)

В мире нейл-арта появляются новинки или же в моду возвращаются немного забытые тренды. К сожалению, витражный маникюр в последнее время снискал низкую популярность. В 2019 году мы предлагаем вам взглянуть на этот яркий дизайн с другой стороны. Летний сезон не заканчивается, а это значит что настал пора экспериментов.
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Дизайн, Декор, Летний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, Маникюр на лето, Витражный маникюр.
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