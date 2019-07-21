Педикюр 2019: эффектный красный дизайн для летнего сезона (Фото) Красный педикюр является стильной изюминкой яркого образа представительницы прекрасного пола. Такой оттенок прекрасно смотрится на женских ноготках. Данная цветовая гамма всегда привлекает к себе особое внимание, придавая женскому луку некую эффектность, дерзость, неотразимость и легкий шарм.