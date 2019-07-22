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Прически 2019: актуальные тенденции мужских стрижек на средние волосы (Фото)
В 2019 году стильными стрижками для мужчин считаются прически средней длины. Ультракороткие стрижки тоже подпадают под тренды этого сезона. Можно также выбрать себе английскую классическую стрижку, главное чтобы прическа она не была скучной и слишком "правильной".
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