Педикюр 2019: тенденции стильных новинок (Фото)

Тренды летнего сезона демонстрируют явный уход от стереотипности и шаблонности. Декорирование и обилие новинок материалов для покрытия требуют разных вариаций и сочетаний. Данные фотопримеры выполнены в разных стилях и в сочетании с разными оттенками.