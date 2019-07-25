Педикюр 2019: самые лучшие летние идеи для дизайна (Фото) Дизайн и варианты в 2019 году очень разнообразны. Каждая модница сможет выбрать для себя идеи утонченного изящного варианта, предложенного на фото в сегодняшнем посте.