Маникюр 2019: нежный голубой дизайн ногтей (Фото)

Голубой маникюр станет отличным дополнением к нежно-романтическому стилю или деловому образу. Цвет является выбором большинства голливудских звезд, а его история начинается аж с 40-ых годов XX столетия. А в настоящее время он является брендовым цветом Dior. Огромное количество фото с нежным и романтичным оттенком можно найти в нашем альбоме.Маникюр голубого цвета прекрасно смотрится на коротких ногтях и визуально удлиняет пластину, придавая ногтям необычный внешний вид.