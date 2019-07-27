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Суббота, 27.07.2019
Маникюр 2019: нежный голубой дизайн ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: нежный голубой дизайн ногтей (Фото)

Голубой маникюр станет отличным дополнением к нежно-романтическому стилю или деловому образу. Цвет является выбором большинства голливудских звезд, а его история начинается аж с 40-ых годов XX столетия. А в настоящее время он является брендовым цветом Dior. Огромное количество фото с нежным и романтичным оттенком можно найти в нашем альбоме.Маникюр голубого цвета прекрасно смотрится на коротких ногтях и визуально удлиняет пластину, придавая ногтям необычный внешний вид.
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