Педикюр 2019: солнечный желтый нейл-арт (Фото)

Педикюр, выполненный в ярком и насыщенном желтом цвете, способен воодушевить и зарядить энергией и вас, и окружающих. К слову, желтый или лимонный цвет актуален еще ближайшие два сезона. Поэтому, если вы еще не успели побаловать себя педикюром в данном оттенке летом, обязательно присмотритесь к нему.