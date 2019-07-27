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Суббота, 27.07.2019
Педикюр 2019: солнечный желтый нейл-арт (Фото)
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Педикюр 2019: солнечный желтый нейл-арт (Фото)

Педикюр, выполненный в ярком и насыщенном желтом цвете, способен воодушевить и зарядить энергией и вас, и окружающих. К слову, желтый или лимонный цвет актуален еще ближайшие два сезона. Поэтому, если вы еще не успели побаловать себя педикюром в данном оттенке летом, обязательно присмотритесь к нему.
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Мода, Педикюр, Нейл-арт, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, желтый педикюр.
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