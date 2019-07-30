Педикюр 2019: стильные идеи со втиркой (Фото) Нельзя обойти вниманием и такой педикюр как зеркальный и жемчужный. Такой педикюр делается при помощи специальной втирки, которая придает ноготкам зеркальный блеск. Есть много вариантов такого педикюра, один из них это чередование зеркального покрытия с матовым. При помощи белого цвета можно создать педикюр, который будет напоминать жемчуг. Золотистый подарит вашим ногтям настоящее золотое сияние, а серый придаст им металлический блеск. Какой бы цвет вы не выбрали, педикюр со втиркой обязательно привлечет внимание к вашим ножкам.