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Вторник, 30.07.2019
Прически 2019: интересные варианты укладок для самых маленьких модниц (Фото)
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Прически 2019: интересные варианты укладок для самых маленьких модниц (Фото)

Собирая дочку в сад или школу, важно уложить ей волосы так, чтобы они не мешали и сохранялся опрятный вид весь день. Это вполне посильная задача для мам, даже тех, которые умеют делать только лишь обычные хвосты и плести простые косы. Ведь на основе этих банальных укладок можно сделать симпатичные варианты. Как сделать простую прическу для девочки и, в то же время, придать ей некую «изюминку», смотрите далее.
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