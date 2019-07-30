Прически 2019: интересные варианты укладок для самых маленьких модниц (Фото) Собирая дочку в сад или школу, важно уложить ей волосы так, чтобы они не мешали и сохранялся опрятный вид весь день. Это вполне посильная задача для мам, даже тех, которые умеют делать только лишь обычные хвосты и плести простые косы. Ведь на основе этих банальных укладок можно сделать симпатичные варианты. Как сделать простую прическу для девочки и, в то же время, придать ей некую «изюминку», смотрите далее.