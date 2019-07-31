Педикюр 2019: шикарные идеи летнего дизайна (Фото)

Лето, это та пора, когда даже самая занятая женщина находит время, чтоб сделать педикюр. И когда же, как ни летом, позволять себе делать самые смелые эксперименты, самые яркие решения и самые оригинальные дизайны педикюра! Мы собрали самые необычные варианты педикюра в одну подборку — устраивайтесь поудобнее и получайте свою порцию вдохновения.