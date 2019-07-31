|
|
Педикюр 2019: шикарные идеи летнего дизайна (Фото)
Лето, это та пора, когда даже самая занятая женщина находит время, чтоб сделать педикюр. И когда же, как ни летом, позволять себе делать самые смелые эксперименты, самые яркие решения и самые оригинальные дизайны педикюра! Мы собрали самые необычные варианты педикюра в одну подборку — устраивайтесь поудобнее и получайте свою порцию вдохновения.
ТОП-15 самых красивых девушек в мире
Маникюр 2019: летний дизайн с фруктами и ягодами (Фото)
Названы все подвиды самой красивой кошки
"Город знаменитых теней": Краткая история одного из древнейших городов мира
Настоящая любовь существует: трогательные и чувствительные снимки (Фото)
Угарные картинки, которые заставят вас улыбаться
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Улыбка до ушей: курьезные приколы с подписями
Покорительницы сердец: летние красотки в купальниках (Фото)
Забавные снимки, которые доказали, что нельзя девушкам давать деньги на брови
Иногда тишина обходится очень дорого: забавные доказательства
Атмосферные пейзажи талантливого фотографа-самоучки (Фото)
Скупой платит дважды: вот почему не стоит экономить на своей внешности
Природа на первом плане: потрясающий особняк с видом на залив в США (Фото)
Креативные люди, которые знают как правильно фотографироваться с памятниками
iPhone Photography Awards 2019: лучшие работы от мастеров мобильной фотографии
Мода 2019: стильные мужские кепки и бейсболки (Фото)
Вот это невезуха: фото об обломах высочайшего уровня
Ну, что за день то такой: смешные фотокурьезы
Шварценеггеру - 72 года: человек, изменивший мир бодибилдинга (Фото)
ТОП-10 книг о прелестях и сложностях подготовки к свадьбам
Деревенская свадьба как она есть: прикольные фото
Живее всех живых: невероятно реалистичные граффити французского художника (Фото)
Поклонникам "Очень страшного кино": угарные пародии на известные фильмы
Иногда туризм выходит на новый уровень: самые необычные виды путешествий