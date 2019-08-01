Маникюр 2019: модные идеи в стиле кошачий глаз (Фото) Маникюр кошачий глаз – стильный вариант дизайна. Сделать его можно с помощью специального лака, который содержит магнитные частички и под воздействием магнита покрывается эффектными узорами. Оригинальные идеи дизайна ногтей кошачий глаз на фото вы найдете далее! Вдохновляйтесь и воплотите в жизнь дома или покажите нейл-мастеру.