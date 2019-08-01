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Четверг, 01.08.2019
Прически 2019: стильные укладки с косичками (Фото)
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Прически 2019: стильные укладки с косичками (Фото)

Летом тяжело подобрать красивую и удобную прическу, с которой мы можем чувствовать себя комфортно в жару. Но решение уже давно найдено! Косички – это именно та легкая, стильная и удобная прическа, которую полюбили знаменитости и фешн-блогеры. Существует множество стилей и форм этой прически, поэтому вы можете выбрать соответствующую форму для любого образа. Косички – это очень красивая и практичная деталь любой прически. Для длинных, коротких, собранных и полусобранных волос… Есть такое большое разнообразие причесок с косичками, что вы можете делать их несмотря на длину своих волос.
Фото: pixabay.com
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