Прически 2019: стильные укладки с косичками (Фото) Летом тяжело подобрать красивую и удобную прическу, с которой мы можем чувствовать себя комфортно в жару. Но решение уже давно найдено! Косички – это именно та легкая, стильная и удобная прическа, которую полюбили знаменитости и фешн-блогеры. Существует множество стилей и форм этой прически, поэтому вы можете выбрать соответствующую форму для любого образа. Косички – это очень красивая и практичная деталь любой прически. Для длинных, коротких, собранных и полусобранных волос… Есть такое большое разнообразие причесок с косичками, что вы можете делать их несмотря на длину своих волос.