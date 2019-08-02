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Пятница, 02.08.2019
Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей с бабочками (Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей с бабочками (Фото)

Среди самых распространенных мотивов для дизайна ногтей, наряду с цветами и геометрическими узорами, несомненно, окажется маникюр с бабочками. Такая тенденция вряд ли кого-то удивит, ведь бабочки символизируют красоту, нежность и хрупкость – все те качества, которые присущи женщинам.
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