Прически 2019: молодежная мужская стрижка на сезон лето-осень (Фото) В большей степени современной молодежи свойственно характерное обобщение, в которой прическа выступает отдельно от самого образа. Бывает так, что прическа и молодой парень абсолютно не сочетаются друг с другом. Какие же стрижки стали самыми популярными в 2019 году? Какой вариант молодежной прически выбрать молодому парню? Предлагаем взглянуть на фотоподборку мужских стрижек для стильной молодежи.