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Пятница, 02.08.2019
Прически 2019: молодежная мужская стрижка на сезон лето-осень (Фото)
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Прически 2019: молодежная мужская стрижка на сезон лето-осень (Фото)

В большей степени современной молодежи свойственно характерное обобщение, в которой прическа выступает отдельно от самого образа. Бывает так, что прическа и молодой парень абсолютно не сочетаются друг с другом. Какие же стрижки стали самыми популярными в 2019 году? Какой вариант молодежной прически выбрать молодому парню? Предлагаем взглянуть на фотоподборку мужских стрижек для стильной молодежи.
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