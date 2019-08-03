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Суббота, 03.08.2019
Педикюр 2019: модные идеи лунного дизайна (Фото)
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Педикюр 2019: модные идеи лунного дизайна (Фото)

Лунный педикюр поражает своим разнообразием. Лунный педикюр можно назвать зеркальным отражением французского, а это значит, что все новинки, которые появляются во французском педикюре применимы и тут. Стоит только пожелать и ваши ножки украсят улыбки лунного педикюра, можете выложить их из стразов для вечернего педикюра, украсить яркими мотивами для весенней прогулки или отдать предпочтение спокойным нюдовым оттенкам – выбор за вами.
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Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, лунный педикюр, Идеи дизайнаногтей.
13:09 Сегодня Телеграф
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