Педикюр 2019: модные идеи лунного дизайна (Фото)

Лунный педикюр поражает своим разнообразием. Лунный педикюр можно назвать зеркальным отражением французского, а это значит, что все новинки, которые появляются во французском педикюре применимы и тут. Стоит только пожелать и ваши ножки украсят улыбки лунного педикюра, можете выложить их из стразов для вечернего педикюра, украсить яркими мотивами для весенней прогулки или отдать предпочтение спокойным нюдовым оттенкам – выбор за вами.