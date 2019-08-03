Прически 2019: ультрамодная стрижка боб-каре для женщин (Фото) Боб каре - стрижка, которая как никакая другая подойдет для смены образа. Такую прическу может позволить себе женщина любого возраста, поскольку боб-каре имеет много вариантов исполнения. Современное боб каре - отличный вариант для придания женственного образа независимо от длины ваших волос.