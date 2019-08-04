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Воскресенье, 04.08.2019
Прически 2019: модные стрижки для мальчиков в школу (Фото)
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Прически 2019: модные стрижки для мальчиков в школу (Фото)

Раньше считалось, что стрижка мальчишеских волос была самой обыкновенной процедурой, носящей гигиенический характер, то на сегодняшний день это уже далеко не так. Редко встречаются мамочки, ведущие в парикмахерский салон своих мальчишек, чтобы просто срезать отросшие волосы, ведь стрижка для мальчика - это именно то, что определяет характер. Нормы внешности для всех одинаковы, чего не скажешь о моделях причесок и их укладках. Профессиональные стилисты в этом сезоне предлагают целый ряд современных стрижек для мальчиков.
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