Прически 2019: модные стрижки для мальчиков в школу (Фото) Раньше считалось, что стрижка мальчишеских волос была самой обыкновенной процедурой, носящей гигиенический характер, то на сегодняшний день это уже далеко не так. Редко встречаются мамочки, ведущие в парикмахерский салон своих мальчишек, чтобы просто срезать отросшие волосы, ведь стрижка для мальчика - это именно то, что определяет характер. Нормы внешности для всех одинаковы, чего не скажешь о моделях причесок и их укладках. Профессиональные стилисты в этом сезоне предлагают целый ряд современных стрижек для мальчиков.