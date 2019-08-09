Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с рисунками

1 Лаконичные, минималистичные, а порою даже аскетичные дизайны на пике популярности и, судя по последним тенденциям, совершенно не собираются уступать свой пьедестал.

2 Модные сейчас геометрические элементы линии, полоски, конфетти и ажурные узоры — вот та простая база, актуальная как сейчас, так и через десятилетие.

3 Этнические мотивы — еще один яркий способ подчеркнуть свою индивидуальность и самобытность. Они броские и запоминающиеся, стильные и легковыполнимые.

4 Маникюр с рисунками — отличнейший способ самовыражения. Особенно, если эскиз такого дизайна — дело рук настоящего художника либо же вас лично.

5 Особенно эффектно такой узор выглядит в тандеме с акриловой пудрой или песком. Но будьте осторожны! Используя настолько самодостаточный и красочный элемент дизайна весьма легко переборщить и превратить роскошь и оригинальность в банальную вульгарщину.

6 Подобные незатейливые, наивные и порою смешные рисуночки сейчас в тренде.

7 Девушки и цветы — неразделимы и едины в своей красоте. И пусть ежедневно получать свежие букеты дано не многим женщинам, но вот любоваться ими на своих ногтях вам никто не запретит.

8 Предвкушение скорого отпуска буквально сводит с ума всех офисных принцесс, заставляя их лихорадочно записываться на приемы к косметологу, массажисту, тренеру и мастеру маникюра в хаотическом порядке.

9 Отличной альтернативой однотонному неоновому покрытию станет контрастный дизайн с фольгой. Супер-решение также добавить к гламурному лаку несколько вишенок в прямом смысле этого слова. Или яблочек, как это показано на наших фото-примерах.

10 Современный неил-арт пестрит разнообразием рисунков, начиная от самых простых, заканчивая сложными технически узорами.

11 Новинки завораживают и провоцируют девушек пустится «во все тяжкие», дополняя кружево стразами и присыпая все это сверху глиттером.