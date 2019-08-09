Скачать
Пятница, 09.08.2019
Трамп назначил нового директора Нацразведки
Трамп назначил нового директора Нацразведки
ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя

Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с рисунками

Смотрите фото (13)
Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с рисунками
10:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Предлагаем вам замечательные идеи для маникюра, которые непременно вдохновят вас на оригинальные яркие рисунки на ногтях.

  • 1

    Лаконичные, минималистичные, а порою даже аскетичные дизайны на пике популярности и, судя по последним тенденциям, совершенно не собираются уступать свой пьедестал.

  • 2

    Модные сейчас геометрические элементы линии, полоски, конфетти и ажурные узоры — вот та простая база, актуальная как сейчас, так и через десятилетие.

  • 3

    Этнические мотивы — еще один яркий способ подчеркнуть свою индивидуальность и самобытность. Они броские и запоминающиеся, стильные и легковыполнимые.

  • 4

    Маникюр с рисунками — отличнейший способ самовыражения. Особенно, если эскиз такого дизайна — дело рук настоящего художника либо же вас лично.

  • 5

    Особенно эффектно такой узор выглядит в тандеме с акриловой пудрой или песком. Но будьте осторожны! Используя настолько самодостаточный и красочный элемент дизайна весьма легко переборщить и превратить роскошь и оригинальность в банальную вульгарщину.

  • 6

    Подобные незатейливые, наивные и порою смешные рисуночки сейчас в тренде.

  • 7

    Девушки и цветы — неразделимы и едины в своей красоте. И пусть ежедневно получать свежие букеты дано не многим женщинам, но вот любоваться ими на своих ногтях вам никто не запретит.

  • 8

    Предвкушение скорого отпуска буквально сводит с ума всех офисных принцесс, заставляя их лихорадочно записываться на приемы к косметологу, массажисту, тренеру и мастеру маникюра в хаотическом порядке.

  • 9

    Отличной альтернативой однотонному неоновому покрытию станет контрастный дизайн с фольгой. Супер-решение также добавить к гламурному лаку несколько вишенок в прямом смысле этого слова. Или яблочек, как это показано на наших фото-примерах.

  • 10

    Современный неил-арт пестрит разнообразием рисунков, начиная от самых простых, заканчивая сложными технически узорами.

  • 11

    Новинки завораживают и провоцируют девушек пустится «во все тяжкие», дополняя кружево стразами и присыпая все это сверху глиттером.

  • 12

    Маникюр на нарощенные ногти более вариативен и разнообразен. При выборе желанного дизайна тут следует отталкиваться от формы пластин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Идеи летнего маникюра, лето 2019, Маникюр лето, Маникюр лето 2019, Летний маникюр 2019, Идеи летнего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
03 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
04 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
05 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На один из финских городов произошла атака хакеров
На один из финских городов произошла атака хакеров
Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях Украины
В 6 областях Украины обесточены 205 населенных пунктов
Япония &quot;присоединила&quot; к себе Курилы
Япония "присоединила" к себе Курилы
Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь