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Маникюр 2019: вкусные мороженка и пироженка на ноготках

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Маникюр 2019: вкусные мороженка и пироженка на ноготках
11:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Лето – это маленькая жизнь. В эту солнечную яркую пору так хочется "заразиться" яркостью от цветущей, пышущей красками природы.

  • 1

    Именно сейчас наиболее актуальным станет яркий, насыщенный маникюр с броским рисунком.

  • 2

  • 3

    Красиво исполненные дизайны с мороженым – это универсальный вариант для лета, который нескоро выйдет из моды.

  • 4

    Сегодня этот дизайн остается одним из самых популярных вариантов летнего маникюра.

    Для длинных ногтей стал популярен вариант с множеством маленьких рожков мороженого, который создает ощущение печатного принта или обоев на ногтях.

  • 5

    В последнее время маникюр-мороженое стал популярен и у любительниц ярких, кислотных лаков. Такой маникюр подходит только особенно смелым и ярким девушкам, но далеко не к каждому их образу.

  • 6

    Летний яркий маникюр с мороженым принято считать неформальным, таким, который подходит для поездки в отпуск, походов на пляж, прогулки на яхте, посещения жарких летних вечеринок.

  • 7

    Для отдыха на солнечных пляжах можно создавать самые невообразимые дизайны.

  • 8

    Для создания сочного маникюра можно использовать и штамп. Для этого понадобится трафарет с высеченным узором-мороженым, специальный штамп для маникюра и разноцветные лаки.

  • 9

    Красивый маникюр является обязательным атрибутом любого стильного образа. На сегодняшний день очень популярно рисовать на своих ноготках различные кондитерские изделия, в том числе мороженое с разноцветными шариками.

  • 10

    Классическое нанесение яркого и контрастного рисунка на один безымянный палец при окрашивании остальных в единый "спокойный цвет", например, бледно-желтый или молочно-розовый – такой вариант смотрится очень весело и модно.

  • 11

    Также можно использовать различные дизайны на разных ногтях. Лунный дизайн будет выглядеть очень нежно вкупе с французским маникюром, а крохотный рожок с мороженым в верхней левой четверти ногтя будет пикантной изюминкой во всем образе.

  • 12

    В стаканчике и рожке, в брикете и на палочке – мороженое бывает разным.

  • 13

    Кексы можно изобразить на каждом ногте, а можно выделить ими отдельные ногти – например, средний или безымянный.

  • 14

     

    Если вы не располагаете достаточным количеством времени, но хотите украсить ногти сладкими кексами, можно прибегнуть к специальным наклейкам.  

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