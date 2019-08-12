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Педикюр 2019: однотонный дизайн для ваших ноготков

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Педикюр 2019: однотонный дизайн для ваших ноготков
12:02 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Даже монотонный педикюр может быть привлекательным, если следовать современным тенденциям моды.

  • 1

    Первыми цветовыми оттенками, которые стали красоваться на ногтях женщин, стали серебряный и золотой.

  • 2

    Вместе с развитием косметической промышленности на рынке появлялись лаки и иные покрытия различных цветов.

  • 3

    Если говорить о монотонном педикюре, то в нем есть своя прелесть. Ногти могут выступать в качестве полотна для написания картины.

  • 4

    Яркие и хорошо оформленные ногти на ногах всегда привлекают внимание окружающих. Сегодня в тренде неоновые оттенки, яркие покрытия, которые сразу бросаются в глаза.

  • 5

    Женщины раскрашивают ногти в разные цвета, создают невероятные комбинации, добиваются особой контрастности.

  • 6

    Все оттенки красного демонстрировал подиум, весной девушки отдавали предпочтение темно-синему и бордовому.

  • 7

    В этом году к педикюру предъявлялись особые требования. Он должен быть выполнен в тех цветах, что и маникюр, однако его дизайн ни в коем случае не повторяется.

  • 8

    Пришло время быть смелее, поэтому и цвета предлагают стилисты соответствующие.

  • 9

    Одно из главных преимуществ однотонного педикюра заключается в его простоте – такой дизайн на своих ногах может создать любая девушка, ведь достаточно выбрать необходимый цвет.

  • 10

    Если говорить о классическом сочетании белого и черного, то оно универсально и подходит как для деловых костюмов, так и вечерних платьев независимо от длины и дизайна.

  • 11

    Особенно шикарно выглядят золотые блестки на матовом черном. Серебро лучше всего комбинировать с белым и мятным оттенками.

  • 12

    Весной и летом девушки любят наносить скромные ромашки и манящие маки, на руках распускаются букеты роз и хризантем, красуются нежные васильки.

  • 13

    Зимой картинка меняется, и задорно смотрят с ногтей снеговики, елки и игрушки. Пользуются популярностью снежинки.

  • 14

    Не так давно омбре и градиент покорили сердца современных ногтевых дизайнеров. Только теперь цвета обязаны быть яркими, насыщенными.

  • 15

    Очень понравилась девушкам аквариумная техника, когда ногти на больших пальцах выглядят настоящим аквариумом, за толстыми стенками которого живут рыбки и другие обитатели водного пространства.

  • 16

    Такой красивый педикюр не каждая девушка в состоянии сделать самостоятельно. Но если проявить терпение, то можно добиться желаемого успеха и продемонстрировать окружающим свой интересный стиль.

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Дизайн, Декор, Модные тренды, Летний педикюр, мода 2019, Педикюр 2019, Педикюр на лето, Стильные тенденции, Однотонный педикюр, Идеи однотонного педикюра.
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