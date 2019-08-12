Педикюр 2019: однотонный дизайн для ваших ноготков

1 Первыми цветовыми оттенками, которые стали красоваться на ногтях женщин, стали серебряный и золотой.

2 Вместе с развитием косметической промышленности на рынке появлялись лаки и иные покрытия различных цветов.

3 Если говорить о монотонном педикюре, то в нем есть своя прелесть. Ногти могут выступать в качестве полотна для написания картины.

4 Яркие и хорошо оформленные ногти на ногах всегда привлекают внимание окружающих. Сегодня в тренде неоновые оттенки, яркие покрытия, которые сразу бросаются в глаза.

5 Женщины раскрашивают ногти в разные цвета, создают невероятные комбинации, добиваются особой контрастности.

6 Все оттенки красного демонстрировал подиум, весной девушки отдавали предпочтение темно-синему и бордовому.

7 В этом году к педикюру предъявлялись особые требования. Он должен быть выполнен в тех цветах, что и маникюр, однако его дизайн ни в коем случае не повторяется.

8 Пришло время быть смелее, поэтому и цвета предлагают стилисты соответствующие.

9 Одно из главных преимуществ однотонного педикюра заключается в его простоте – такой дизайн на своих ногах может создать любая девушка, ведь достаточно выбрать необходимый цвет.

10 Если говорить о классическом сочетании белого и черного, то оно универсально и подходит как для деловых костюмов, так и вечерних платьев независимо от длины и дизайна.

11 Особенно шикарно выглядят золотые блестки на матовом черном. Серебро лучше всего комбинировать с белым и мятным оттенками.

12 Весной и летом девушки любят наносить скромные ромашки и манящие маки, на руках распускаются букеты роз и хризантем, красуются нежные васильки.

13 Зимой картинка меняется, и задорно смотрят с ногтей снеговики, елки и игрушки. Пользуются популярностью снежинки.

14 Не так давно омбре и градиент покорили сердца современных ногтевых дизайнеров. Только теперь цвета обязаны быть яркими, насыщенными.

15 Очень понравилась девушкам аквариумная техника, когда ногти на больших пальцах выглядят настоящим аквариумом, за толстыми стенками которого живут рыбки и другие обитатели водного пространства.