Нежность ваших глаз: Белый макияж

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Трюки с белым карандашом

Есть несколько трюков с белым карандашом, которые помогут вам выигрышно подчеркнуть ваши глаза.Подчеркиваем нижнюю вводную линию белым мягким карандашом. Такое выделение поможет визуально увеличить ваши глаза.

Нанесение белого карандаша или теней на внутренний уголок глаза. Это сделает ваш взгляд более отдохнувшим и сияющим.

Белый карандаш наносим на все подвижное веко и аккуратно растушевываем. Такой элемент является как бы базой для остальных теней. С ним тени буду более яркими.