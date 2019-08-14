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Нежность ваших глаз: Белый макияж

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Нежность ваших глаз: Белый макияж
04:32 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Белый цвет можно сделать как основным, так и добавить его в качестве осветления или блеска.

  • 1

    Трюки с белым карандашом

    Есть несколько трюков с белым карандашом, которые помогут вам выигрышно подчеркнуть ваши глаза.Подчеркиваем нижнюю вводную линию белым мягким карандашом. Такое выделение поможет визуально увеличить ваши глаза.

    Нанесение белого карандаша или теней на внутренний уголок глаза. Это сделает ваш взгляд более отдохнувшим и сияющим.

    Белый карандаш наносим на все подвижное веко и аккуратно растушевываем. Такой элемент является как бы базой для остальных теней. С ним тени буду более яркими.

  • 2

    Белый повседневный макияж

    Для повседневного макияжа белый цвет как нельзя кстати. В таком макияже белые тени выступают как основа, а далее добавляем маленькую черную стрелку карандашом или подводкой. Или же заполняем внешний уголок коричневыми тенями.

  • 3

    Белый свадебный макияж

    Белый цвет теней чаще всего используют в макияже невесты. Ведь макияж невесты предполагается легким, не броским и очень нежным. Белый цвет освежает глазки, а это надо для раннего начала сбора невесты, и выгодно смотрится на фото- и видеосъемке.

  • 4

    Белая стрелка в макияже

    Белая стрелка в макияже довольно часто применяется модницами. Ее используют и для повседневного макияжа, и для выхода в свет. Так на каждый день рисуется обыкновенная стрелка от внутреннего угла или от середины века. А на торжественное мероприятие можно придумать что-то необычное в виде двойной нижней стрелки или соединить нижнюю и верхнюю стрелку.

  • 5

    Макияж "уголок" с белым

    Любимый многими девушками макияж "уголок" часто выполняется с белым цветом в роли основного. А сам же уголок может быть различными оттенками, будь то розовый или черный, синий или коричневый и т.д.

  • 6

    Макияж "петелька" с белым

    Макияж "петелька" подобен макияжу "уголок". Отличие только в том, что петелька выполняется четкой линией без растушевки и, конечно, формой. Если вы устали от обычного растушеванного уголка, тогда вам точно понравится "петелька".

  • 7

    Белый яркий макияж

    Белый цвет как ни крути является ярким. Он отлично сочетается со всеми яркими цветами, что вам не придется задумываться подходят тени к друг друг или нет. Или может служить подложкой для того, чтобы сделать их еще более ярче.

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Мода, Глаза, Макияж, Нежность, Белый макияж.
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