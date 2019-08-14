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Маникюр 2019: стильная втирка в домашних условиях

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Маникюр 2019: стильная втирка в домашних условиях
10:17 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Втирка для ногтей – это очень мелкий, практически порошкообразный пигмент блестящего цвета.

  • 1

    Традиционно втирка для ногтей наносится на липкую поверхность высыхающего лака или не прошедшего полимеризацию шеллака. Это важное условие качества, на чем базируется вся процедура втирки для ногтей.

  • 2

    Полное соблюдение техники подразумевает выполнение следующих этапов – на примере гель-лака:

    Подготовка ногтей. Проводится более тщательно, чем обычно, потому как следует уделить повышенное внимание коже вокруг ногтей и кутикуле. Нельзя распаривать руки в воде или подвергать ногти обрезному маникюру. Лучше всего использовать средство для удаления ороговевших частиц кожи и убирать излишки только при помощи апельсиновой палочки.

  • 3

    Полировка. Все блестящие покрытия показывают ногти «во всей красе», поэтому полировка бафом – обязательный этап подготовки ногтей при планировании втирки.

  • 4

    Нанесение базового гель-лака. Важно выполнить первый слой наиболее тонко и не забыть «запечатать» ноготь, пройдясь кисточкой по его срезу.

  • 5

    Покрытие ногтей гель-лаком. Выбор цвета имеет значение, если планируется обычная втирка для ногтей и не играет никакой роли при создании зеркального слоя. Важно! Гель-лак, как и предыдущий слой, наносится тонко, допускаются даже просветы и полосы в покрытии. Второй слой не нужен.

  • 6

    Нанесение втирки. Пропуская этап полимеризации под лампой, в липкий слой гель-лака втирается блестящий глиттер. Сделать это можно при помощи кисточки, специального поролонового аппликатора или просто пальцем. Нужно плотно и качественно втереть блестящую пыль в ноготь до получения толстого слоя блесток на нем. Чтобы было меньше блестящей грязи, манипуляции лучше всего проводить над листом бумаги или клеенкой.

  • 7

    Готовый дизайн полимеризуют под лампой до получения плотного прочного покрытия.

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