Маникюр 2019: стильная втирка в домашних условиях

Традиционно втирка для ногтей наносится на липкую поверхность высыхающего лака или не прошедшего полимеризацию шеллака. Это важное условие качества, на чем базируется вся процедура втирки для ногтей.
Полное соблюдение техники подразумевает выполнение следующих этапов – на примере гель-лака:
Подготовка ногтей. Проводится более тщательно, чем обычно, потому как следует уделить повышенное внимание коже вокруг ногтей и кутикуле. Нельзя распаривать руки в воде или подвергать ногти обрезному маникюру. Лучше всего использовать средство для удаления ороговевших частиц кожи и убирать излишки только при помощи апельсиновой палочки.
Полировка. Все блестящие покрытия показывают ногти «во всей красе», поэтому полировка бафом – обязательный этап подготовки ногтей при планировании втирки.
Нанесение базового гель-лака. Важно выполнить первый слой наиболее тонко и не забыть «запечатать» ноготь, пройдясь кисточкой по его срезу.
Покрытие ногтей гель-лаком. Выбор цвета имеет значение, если планируется обычная втирка для ногтей и не играет никакой роли при создании зеркального слоя. Важно! Гель-лак, как и предыдущий слой, наносится тонко, допускаются даже просветы и полосы в покрытии. Второй слой не нужен.
Нанесение втирки. Пропуская этап полимеризации под лампой, в липкий слой гель-лака втирается блестящий глиттер. Сделать это можно при помощи кисточки, специального поролонового аппликатора или просто пальцем. Нужно плотно и качественно втереть блестящую пыль в ноготь до получения толстого слоя блесток на нем. Чтобы было меньше блестящей грязи, манипуляции лучше всего проводить над листом бумаги или клеенкой.
Готовый дизайн полимеризуют под лампой до получения плотного прочного покрытия.