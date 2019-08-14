Мода 2019: 5 тенденций, которые будут самыми популярными в новом осеннем сезоне

1 Воланы Блузы с воланами, бикини с воланами, платья с воланами, пальто с воланами… Эта деталь будет присутствовать практически в каждой вещи и аксессуарах. Даже сейчас редко можно встретить летний образ без пышных рукавов или других деталей с воланами.

2 Блестки, пайетки и ткани металлического цвета Вы думали, что блестки и пайетки так и останутся неизменной чертой лишь новогодних нарядов? Совсем нет. Эти детали вернулись в моду, чтобы стать одним из главных трендов осени и зимы. Сейчас вы можете смело носить на пляж топы с пайетками, наносить макияж с блестками (идеальный вариант для вечеринок) или носить платья металлического оттенка. Все это плавно перейдет в осенний сезон, чтобы стать популярным трендом.

3 Пышный рукав Вы еще не приобрели себе топ с пышным рукавом? Эта вещь может стать идеальным вариантом для свадебного, вечернего или пляжного образа. Все зависит от ткани и кроя. В новом сезоне пышный рукав станет главным героем стритстайла. Так что учитесь носить такие вещи прямо сейчас.

4 Юбка-штаны Речь идет не только о широких штанах, что создают эффект плиссированной юбки. В новом сезоне набирает популярность совсем другая модель юбки-штанов: юбка в виде парео с лосинами под ней. Крой на запах, глубокий разрез, стильный цвет, трендовая длина и облегающие штаны… Это главные характеристики необычной тенденции стритстайла сезона осень-зима 2019/2020.