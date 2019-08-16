Маникюр 2019: романтический лиловый нейл-арт (Фото)

Светлый оттенок фиолетового цвета. Создается он благодаря смешиванию страстного красного и королевского синего. Лиловый маникюр – настоящее воплощение женственности и загадочности. Простой и неброский цвет, немного холодноватый и в меру сдержанный. Он прекрасно смотрится на пальчиках любой формы и длины. Идеально подойдет к романтическому образу. Самый лучшие идеи маникюра можно посмотреть далее.