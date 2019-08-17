Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта на короткие ногти

1 Первым делом следует отметить, что короткие ногти сейчас в моде.

2 Они были в тренде как в прошлом году, так и остаются популярными и в 2019 году. Меняется только форма.

3 Если раньше ногти были квадратными или прямоугольными по форме, то сейчас предпочтение отдается более натуральным округлым или овальным ногтям.

4 Красивый естественный маникюр можно сделать самостоятельно и в домашних условиях при помощи УФ-отверждаемых гель-лаков (или их еще называют «шеллак»).

5 Появилось очень много новых покрытий с различными эффектами: золотые зеркальные, магнитные, растрескивающиеся, с добавлением крупных блесток, матовые и другие.

6 Также можно сделать красивый маникюр с помощью различных аксессуаров, и при этом вам не нужно быть гуру ней-арта.

7 Достаточно купить специальные наклейки, трафареты, бусины для декора и посмотреть в интернете подборки фото маникюра на короткие ногти, а также пару видео-уроков и у вас все получится.

8 Короткая длина ногтей вошла в моду относительно недавно, но уже сильно завоевала любовь многих женщин.

9 Это связано с тем, что такая длина идеально подходит для выполнения любых домашних дел или ведения активного стиля жизни.

10 Ведь очень сложно представить женщину с длиннющими ногтями, занимающуюся скалолазанием или любящую спускаться на байдарках или ходить в походы.

11 Однако некоторые ошибочно думают, что с короткими ногтями, кроме как покрасив их в однотонный цвет больше ничего не сделаешь. Как вы уже наверно догадались, это в корне неверное утверждение.

12 На коротких ногтях можно также создавать настоящие шедевры маникюрного искусства. Главное соблюдать несколько простых советов:

13 Если это не летний дизайн — то лучше избегать очень ярких тонов (особенно их смешения). на коротких ноготках такой маникюр может выглядеть весьма нелепо

14 Стараться не перегружать ногти декором. Если это стразы, то минимум и желательно мелкие. Если это рисунки, то также не слишком насыщенные (густые).

15 Для того, чтобы пальцы казались визуально длиннее, нужно использовать лаки теплых пастельных тонов (желательно нюдовых оттенков).

16 Однако стоит помнить, что у каждого своя «короткая» длина, и свои особенности строения пальцев и кисти рук. Все сугубо индивидуально. Поэтому необходимо с профессионализмом подходить к выбору не только дизайна маникюра, но и формы ногтей. Причем начинать нужно именно с формы.