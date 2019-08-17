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Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта на короткие ногти

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Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта на короткие ногти
11:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр на короткие ногти – это основной тренд в модном маникюре сезона 2019-2020 года.

  • 1

    Первым делом следует отметить, что короткие ногти сейчас в моде.

  • 2

    Они были в тренде как в прошлом году, так и остаются популярными и в 2019 году. Меняется только форма.

  • 3

    Если раньше ногти были квадратными или прямоугольными по форме, то сейчас предпочтение отдается более натуральным округлым или овальным ногтям.

  • 4

    Красивый естественный маникюр можно сделать самостоятельно и в домашних условиях при помощи УФ-отверждаемых гель-лаков (или их еще называют «шеллак»).

  • 5

    Появилось очень много новых покрытий с различными эффектами: золотые зеркальные, магнитные, растрескивающиеся, с добавлением крупных блесток, матовые и другие.

  • 6

    Также можно сделать красивый маникюр с помощью различных аксессуаров, и при этом вам не нужно быть гуру ней-арта.

  • 7

    Достаточно купить специальные наклейки, трафареты, бусины для декора и посмотреть в интернете подборки фото маникюра на короткие ногти, а также пару видео-уроков и у вас все получится.

  • 8

    Короткая длина ногтей вошла в моду относительно недавно, но уже сильно завоевала любовь многих женщин.

  • 9

    Это связано с тем, что такая длина идеально подходит для выполнения любых домашних дел или ведения активного стиля жизни.

  • 10

    Ведь очень сложно представить женщину с длиннющими ногтями, занимающуюся скалолазанием или любящую спускаться на байдарках или ходить в походы.

  • 11

    Однако некоторые ошибочно думают, что с короткими ногтями, кроме как покрасив их в однотонный цвет больше ничего не сделаешь. Как вы уже наверно догадались, это в корне неверное утверждение.

  • 12

    На коротких ногтях можно также создавать настоящие шедевры маникюрного искусства. Главное соблюдать несколько простых советов:

  • 13

    Если это не летний дизайн — то лучше избегать очень ярких тонов (особенно их смешения). на коротких ноготках такой маникюр может выглядеть весьма нелепо

  • 14

    Стараться не перегружать ногти декором. Если это стразы, то минимум и желательно мелкие. Если это рисунки, то также не слишком насыщенные (густые).

  • 15

    Для того, чтобы пальцы казались визуально длиннее, нужно использовать лаки теплых пастельных тонов (желательно нюдовых оттенков).

  • 16

    Однако стоит помнить, что у каждого своя «короткая» длина, и свои особенности строения пальцев и кисти рук. Все сугубо индивидуально. Поэтому необходимо с профессионализмом подходить к выбору не только дизайна маникюра, но и формы ногтей. Причем начинать нужно именно с формы.

  • 17

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы всегда будете иметь потрясающий маникюр даже с короткими ноготками.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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